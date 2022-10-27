"HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Swank, yeni dizisi 'Alaska Daily’yi çekerken gebeliğini gizli tutmanın zor olduğunu da itiraf etti.