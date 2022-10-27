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Hilary Swank: Hamileliğimi gizlemek zor oldu - Magazin haberleri

Hilary Swank: Hamileliğimi gizlemek zor oldu

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Hilary Swank, hamilelik süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Dizi çekimlerinde hamileliğimi gizli tutmam zor oldu" dedi

Giriş: 27.10.2022 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Milyonluk Bebek', 'Erkekler Ağlamaz' ve 'Özgürlük Yazarları' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hilary Swank, Philip Schneider ile 2018'de dünyaevine girmişti. İkiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Swank, hamilelik süreci ile alakalı konuştu.

  • "SABAHLARI MİDE BULANTIM OLUYOR"

    "Sabahları mide bulantım oluyor" diyen Hilary Swank, 'Extra TV'ye verdiği röportajda, "Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor" şeklinde konuştu.

  • "HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

    Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Swank, yeni dizisi 'Alaska Daily’yi çekerken gebeliğini gizli tutmanın zor olduğunu da itiraf etti.

  • "İNSANLAR ŞAŞIRIYORDU"

    "Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu" ifadelerini kullanan Hilary Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlattı.

    Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini de söyledi.

  • "UZUN ZAMANDIR İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ" DEMİŞTİ

    Swank, anne olmaya hazırlandığını, "Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım" sözleriyle açıklamıştı.

    Fotoğraflar: AP

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