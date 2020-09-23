Ben ne yaptım? Ben banka mı soydum, uyuşturucu kaçakçılığı mı yaptım? Yukarıda Allah var. Demiş ki televizyonda; 'Nafakayı alırken bile burnumuzdan getirdi. Avukatlarla zor aldık.'

El insaf ya! 2 kere geciktirdim. VIP servisi yapan bir arkadaşımdan şoförlük yapmak için iş istedim. Şaşırdı ama dedim ki; 'Benim çalışmam, para kazanmam lazım. Boş duramam.' Çalışmak ayıp değil.