Sinema oyuncusu Hazım Körmükçü ile 2003 yılında nikah masasına oturan Hilal Özdemir, 2016'da Körmükçü ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Geçtiğimiz aylarda, eski eşinin çocuklarını görmediğini ve nafaka ödemediğini söyleyen şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu.
Özdemir, zor günlerinde Murat Boz ve Haluk Levent gibi ünlü isimlerin yanında olduğunu söyledi.
"ÇOCUKLARIM 'NEDEN HER GÜN MAKARNA YİYORUZ?' DİYE SORMADI"
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan 49 yaşındaki sanatçı, yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları anlatarak şunları söyledi:
Ramazan ayında 5-6 gün boyunca makarna yedik. Çocuklarım bir gün 'neden her gün makarna bulgur yiyoruz' diye sormadı. Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor.
"HALUK LEVENT VE MURAT BOZ YARDIM ETTİ"
Birçok sanatçının kendisine ve çocuklarına yardım ettiğini de söyleyen Hilal Özdemir, "Murat Boz, Haluk Levent gibi bir çok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Özdemir, yaşadığı sıkıntıların ardından birçok kişinin telefonla ararken eşinin ailesinden kimsenin kendisine ulaşmadığını belirtti.
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