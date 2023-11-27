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        Haberler Televizyon Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler

        Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler

        SHOW TV'nin yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken yeni dizisi "Arak"ın setinden ilk kareler yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:44
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        Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler
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        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı 'Arak’ın yayınlanan yeni kareleri sosyal medyada hızla paylaşılırken, fotoğraflar da beğeni dolu yorumlar aldı.

        İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

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        Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak', çok yakında SHOW TV'de başlıyor.

        İşte 'Arak'tan fotoğraflar...

        'Arak' sete çıktı
        'Arak' sete çıktı
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        #Arak show tv
        #arak dizi
        #show tv dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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