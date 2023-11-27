Hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken 'Arak' kadrosundan ilk kareler

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Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı 'Arak’ın yayınlanan yeni kareleri sosyal medyada hızla paylaşılırken, fotoğraflar da beğeni dolu yorumlar aldı.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor. REKLAM

Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak', çok yakında SHOW TV'de başlıyor.