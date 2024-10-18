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        Haberler Spor Futbol Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Hikmet Karaman'ın yeni adresi belli oldu!

        Moldova ekibi Zimbru, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 00:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:33
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        Hikmet Karaman'dan sürpriz imza!
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        Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve yaz aylarında görevden ayrılan Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.

        Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, Hikmet Karaman ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada; Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığı, imza prosedürlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

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