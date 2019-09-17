Teknik jelatin ve farmasötik jelatin üreticisi konumunda bulunan Tezman Holding bünyesindeki Sel Sanayi, Edirne’de kurduğu yeni fabrikasında, hidrolize kolajen peptit üretimine başladığını duyurdu.

Dünya kolajen üretimi 2018 yılında yaklaşık 28 bin ton/yıl olarak açıklandı ve bu kapasitenin 2020 yılında 35 bin ton/yıla çıkacağı öngörülüyor.

Sel Sanayi'nin hidrolize kolajen peptit yatırımının toplam kapasitesi 6 bin ton/yıl, tutarı ise 100-110 milyon TL olarak açıklanıyor. Edirne’deki yeni fabrika yatırımının ilk etabının ise 3 bin ton/yıl üretim kapasitesiyle 51 milyon TL’ye tamamlandığı belirtildi.

Sel Sanayi'nin bu sayede dünya üretiminin yüzde 9-10’u kadar kapasiteyle bu pazara girdiği kaydedildi.

Hidrolize kolajen peptit, hayvan deri ve/veya kemiklerinde bulunan kolajenin ya da gıda jelatinin, enzimler yardımıyla ayrıştırılmasından elde edilen protein olarak biliniyor.

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