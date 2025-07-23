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        Haberler Gündem Çevre Hidroelektrik santralinden Meriç'e su salındı | Son dakika haberleri

        Edirne'de tarımsal sulama hamlesi: Hidroelektrik santralinden Meriç Nehri'ne su salındı

        Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:51
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        Hidroelektrik santralinden Meriç'e su salındı
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        Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

        Kuraklıkla mücadele kapsamında Meriç Nehri Elektrik Santrali'nde biriken su salındı.

        Tarımsal sulamanın sağlıklı gerçekleştirilmesi için santralden daha önce de su bırakılmış ve kademeli sulamaya geçilmişti.

        Bölgede inceleme yapan Vali Yunus Sezer, tarımsal sulamanın aksamadan sürmesi için çalıştıklarını vurguladı.

        Zor günlerin üstesinden gelineceğini belirten Sezer, "Kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan bu sezonu da atlatacağız" ifadesini kullandı.

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        #edirne haberleri
        #Meriç Nehri
        #kuraklık
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