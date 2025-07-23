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        Haberler Dünya Trump'tan Obama'ya: Vatan haini, yargılanacak | Dış Haberler

        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini, yargılanacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki soruları "bir tür cadı avı" olarak niteleyerek kınadı ve eski Başkan Obama'yı vatana ihanetle suçlayarak, "Obama, Hillary Clinton'la beraber bir darbeye öncülük etmeye çalışıyordu. Asıl konuşmanız gereken cadı avı o" dedi. Trump, 2016 Başkanlık Seçimi'ne Rusya'nın müdahale ettiği iddiasının sorumlusu olarak Obama'yı gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:03
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        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
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        Yönetiminin Epstein dosyalarıyla ilgili tutumu nedeniyle ateş altında olan Başkan Trump, kendisine yöneltilen Epstein sorularını kınadı ve durumu bir 'cadı avı' olarak niteledi. Trump, eski Başkan Barack Obama'yı vatana ihanetle suçladı.

        Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Rusya'nın 2016'daki Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın lehine manipüle ettiği algısını Obama'nın lideri olduğu Demokratların yarattığını öne sürdüğü raporuna atıfta bulunarak, "Konuşmanız gereken cadı avı Başkan Obama'yı yakalamalarıdır. Obama bir darbeye öncülük etmeye çalışıyordu ve bunu Hillary Clinton ile birlikte yaptı" dedi.

        Trump'ın Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yaptığı bir Oval Ofis görüşmesi sırasında sarf ettiği bu cümle, kamuoyunda yaşanan olaylara dair çok nadir açıklama yapan Obama'nın ofisinden tepki çekti.

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        Obama'nın ofisi: İddialar saçmalık

        Obama'nın sözcüsü Patrick Rodenbush "Bu tuhaf iddialar gülünç ve zayıf bir dikkat dağıtma çabası. Geçen hafta yayınlanan belgedeki hiçbir şey, Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ni etkilemek için çalıştığı ancak hiçbir oyu başarılı bir şekilde manipüle etmediği yönündeki yaygın kabul gören sonucun altını oymamaktadır" açıklamasını yaptı.

        Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, Obama'ya çalışan görevlilerin "haince bir komplo" kurduğunu iddia eden raporu, Senato İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan ve komitenin tüm Cumhuriyetçi üyeleri tarafından imzalanan uzun bir çalışmayla çelişiyor.

        Trump, eski dışişleri bakanı ve bir diğer siyasi rakibi olan Hillary Clinton'ı hapse gönderebileceğini ancak bunu yapmamayı tercih ettiğini söylerken, Obama'ya böyle bir müsamaha göstermeyeceğini belirtti:

        "Hillary'i bu işten sıyırdım ve sıyırdığım için de çok mutluyum ama şimdi bana yaptıklarının peşine düşme zamanı. İster doğru ister yanlış olsun, insanların peşine düşme zamanı geldi. Obama doğrudan yakalandı."

        Başkan daha sonra Adalet Bakanlığı'nın hedef almasını istediği kişileri sıraladı: eski FBI Direktörü James B. Comey ve eski ulusal istihbarat direktörü James R. Clapper Jr. ve eski Başkan Biden.

        Rusya soruşturması

        Rus hükümetinin, 2016 Başkanlık Seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

        Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

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