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        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte 2025? Hıdırellez kutlamaları ne zaman, ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

        Hıdırellez, baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen köklü bir bayramdır. Bu özel günde insanlar, bereketin ve şansın artacağına inanarak çeşitli ritüeller gerçekleştirir. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan Hıdırellez'de, yapılan dileklerin kabul olacağı düşünülür. Peki, Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak ve geleneksel Hıdırellez ritüelleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:08
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        • 1

          Hıdırellez, baharın gelişini, bereketi ve şansı simgeleyen kadim bir bayramdır. İnsanlar, dileklerinin gerçekleşmesi ve yıl boyunca huzur içinde olmaları için farklı ritüeller gerçekleştirir. Gül ağacının altına dilekler bırakmak, ateşten atlamak ve doğaya adaklar sunmak, en yaygın gelenekler arasında yer alır. Peki, Hıdırellez hangi tarihte kutlanacak?

        • 2

          HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

          Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

        • 3

          HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

          Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

        • 4

          HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

          Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

          Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

          Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

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