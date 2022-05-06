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Hıdırellez mesajları en renkli ve güzel İNDİR! 2022 Hıdırellez mesajları albümü Hızır Bayramı mesaj ve sözleri

Hıdırellez mesajları en renkli ve güzel İNDİR! 2022 Hıdırellez mesajları albümü

Hıdırellez mesajları 2022 özel galerisi Habertürk'te! Kış soğuklarının geride kalıp bahar heyecanı Hıdırellez'in gelmesiyle zirveye ulaştı. Coşkusunu sevdikleriyle Instagram, Facebook ve WhatsApp'tan paylaşmak isteyenler için resimli Hıdırellez mesajlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

06.05.2022 - 08:41 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hıdırellez mesajları, bu akşam başlayıp yarın ikindi vaktine kadar sürecek olan Hıdırellez coşkusunu sevdikleriyle paylaşacaklar, Hıdırellez mesajlarını araştırıyor. Merak edenler için, Hıdırellez bayramı mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşe resimli ve dualı en dikkat çeken 2022'ye özel Hıdırellez mesajları...

  • 2022'YE ÖZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI

  • Kışın bitip doğanın yeşerdiği bu günde Hızır tüm umutlarınızı yeşertsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...

     

  • Hızır dertlilerimize derman hastalarımıza şifa getirsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...

     

  • Hızır dilde dileklerinizi gönülde muratlarınızı nasip etsin

     

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