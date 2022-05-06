Hıdırellez mesajları, bu akşam başlayıp yarın ikindi vaktine kadar sürecek olan Hıdırellez coşkusunu sevdikleriyle paylaşacaklar, Hıdırellez mesajlarını araştırıyor. Merak edenler için, Hıdırellez bayramı mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşe resimli ve dualı en dikkat çeken 2022'ye özel Hıdırellez mesajları...