Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hidayet Türkoğlu, önceki gün Kerem Tunçeri ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Eski milli basketbolcular, bir otelde yemek yiyerek, sohbet etti.

Çıkışta objektiflere birlikte poz veren ikili, daha sonra arabalarına binerek, evlerinin yolunu tuttu.