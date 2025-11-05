Habertürk
        'Olay Para' adlı sinema filmi; "Her şeyin parayla döndüğü" gerçeğini hiciv ve komedi türünde beyazperdeye yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 17:13 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:13
        "Her şey parayla dönüyor"
        Kıvanç Baran Arslan ile Kadir Polatcı'nın başrollerini paylaştıkları 'Olay Para', 19 Aralık 2025’ten itibaren sinema izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hem gişede sinemacıların hem de salonda izleyicilerin yüzünü güldürmeyi hedefleyen filmin senaryosunu, filmin yönetmenliğini de yapan Kıvanç Baran Aslan ile birlikte Kadir Polatçı yazdı.

        'Dinçer' (Kıvanç Baran Arslan) bir film yapımcısını, 'Koray' (Kadir Polatcı) ise ticaretle uğraşan bir iş insanını canlandırdığı filmin ilk dakikalarında, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, ‘Eşkıya’, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ ve ‘Vizontele’ filmlerinin afişlerine yer verilerek Türk sinemasının bu kült eserlerine bir saygı duruşunda bulunuluyor.

        İkilinin hikâyesi; iflasın eşiğindeki iki arkadaşın çaresizlik içindeyken yanlışlıkla hesaplarına 5 milyon TL yatmasıyla başlıyor. Paranın yanlışlıkla geldiğini fark eden Dinçer ve Koray için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır… 'Olay Para', günümüz dünyasında; "Her şeyin parayla döndüğü' gerçeğini hiciv dolu, eğlenceli bir dille sinema izleyicisine aktaracak.

        Yapımcılığını Lin Yapım’ın üstlendiği 'Olay Para'nın kadrosunda; Cemil Şahin, Uğur Aslan, Görkem Sevindik, İlker Aksum, Ünal Yeter, Evliya Aykan, Bülent Alkış, Serkan Kuru, Deniz Erdoğan ve Hakan İşleyen de yer alıyor.

        #Olay Para

