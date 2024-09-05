'Hiçbir Yere Çıkmayan Merdivenler' Arter'de

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Arter'in katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet eden yetişkin atölyeleri, her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak şekillendirilen atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

“HİÇBİR YERE ÇIKMAYAN MERDİVENLER”

21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye, Arter’de devam etmekte olan Farz Et Ki Sen Yoksun başlıklı sergide yer alan çeşitli merdiven modellerinden yola çıkıyor. Ortaçağ’da kurulan Fransız esnaf ve zanaatkarlar kardeşliği Campagnons du Devoir’dan kalan ve merdiven olarak işlev görmekten ziyade, loncadaki yerlerini alabilmek isteyen marangoz çırakları tarafından “ustalık eseri” veya “kabul eseri” olarak üretiliyordu. “Eğer merdivenin ana işlevi bizi bir yerden bir yere çıkarmak veya indirmek ise hiçbir yere çıkmayan bir merdiven ne anlama gelmektedir?” sorusunu merkezine alan atölyede, katılımcılar önce merdiven kavramı ve işlevi üzerine tartışacak. Ardından bu tartışmadan yola çıkarak farklı malzemelerle kendi “hiçbir yere çıkmayan” merdivenlerini tasarlayacaklar.

“HİKÂYE ANLATIMI VE DİKİŞ ATÖLYESİ” 28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Atölye’de Güneş Terkol yürütücülüğünde çağdaş sanat etrafında çeşitli üretim tekniklerinin deneyimlenebileceği “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” başlıklı atölye serisinin ilki gerçekleşecek. Terkol’un, hikâye anlatımı ve dikiş yöntemlerine odaklanacağı “Hikâye Anlatımı ve Dikiş Atölyesi”, katılımcıların farklı durumları görmelerini, kabul etmelerini ve öğrenmelerini sağlarken, günlük hayata dair yeni deneyimler ve olasılıkları da bir hikâye oluşturmak üzere tartışmaya açacak. Atölye sürecinde farklı hikâye anlatıcılığı ve dikiş tekniklerini keşfedecek katılımcılar, birer karakter yaratarak kırkyama yöntemiyle kumaşları kesip birleştirecek, sözcükleri dikişlerine aktaracaklar.

Güneş Terkol Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.