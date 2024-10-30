Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hiç gitmediği İstanbul'dan HGS cezası geldi | Son dakika haberleri

        Hiç gitmediği İstanbul'dan HGS cezası geldi

        Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, İstanbul'a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla ceza tebligatı aldığını belirterek, bu durumu savcılığa taşıyacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiç gitmediği İstanbul'dan HGS cezası geldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, İstanbul'a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla üç ayrı ceza tebligatı aldığını söyledi.

        Bodur, tebligatlarda 27 Aralık, 4 Ekim ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolundaki HGS gişelerinden geçiş yaptığı gerekçesiyle aracının plakasına toplam 212,50 TL ceza kesildiğini, bu miktarın içinde 42,50 TL olan geçiş ücretinin yanı sıra 170 TL idari para cezası da yer aldığını belirtti.

        Bodur, "Aracımın İstanbul yolunu görmüşlüğü yok. Bir kez bile İstanbul'a gitmedim, gitsem de otobüsü tercih ediyorum. Ancak geçen yıl üç ay içinde üç defa otoyolda kaçak geçiş yapmış görünüyorum. Bu çağın teknolojisiyle böyle hataların yapılması kabul edilir gibi değil. Benim üzerime herhangi bir HGS kaydı bile yok. Ceza tutanağında aracın cinsi bile belirtilmemiş, sadece plaka var. Kamera kaydı nerede? Plakama ceza yazabiliyorlarsa, daha art niyetli şeyler de yapılabilir. Daha büyük bir ceza da gelebilirdi" dedi.

        Bodur, savcılığa şikayette bulunacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HGS
        #ceza
        #giresun
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Hayatta da olmasalar da
        Hayatta da olmasalar da
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Habertürk Anasayfa