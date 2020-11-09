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Otomotiv dünyası büyük bir dönüşümden geçerken, birçok dünya devi marka ürün gamına hızla hibrit ve elektrikli modelleri eklemeye başladı. Hibrit ve elektrikli araçlar başta Avrupa olmak üzere Türkiye pazarındaki payını her geçen gün artırıyor. Özellikle son yıllarda Türkiye pazarına giren hibrit araçlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye’de güncel olarak satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle ilgili bir analiz hazırladı. Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa sunuyor.

Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit otomobil modeli bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobillerin fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

EN ÇOK HIBRIT JAPON MARKADA

Cardata’nın hazırladığı verilere göre, Türkiye’de en çok hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve Lexus var. Toyota’nın Corolla HB, Corolla Sedan, C-HR, RAV4 ve Camry, Lexus’un ES, LS, RX, LC ve NX olmak üzere 5 farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunuluyor.

Lexus ve Toyota’nın ardından 4 hibrit modeliyle Volvo geliyor. Volvo markası XC90, XC60, XC40 ve V90 Cross Country ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Cardata’nın en uygun fiyatlı hibrit otomobil modellerini sıraladığı listenin başında 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift yer alırken, markayı 218 bin TL’lik fiyatıyla Hyundai’ın i20 modeli ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla Toyota C-HR izliyor.

'ORTALAMA FİYAT 310 BİN TL'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Hibrit ve elektrikli modellerin pazardaki payı her geçen sene artırıyor. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araçların toplam binek araçlar pazarındaki payı yüzde 3.2 olarak dikkatleri çekti. Bu oranın 2021 yılında yüzde 6’ya ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de satılan kompakt sınıf hibrit ve elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı da yaklaşık 310 bin TL" değerlendirmesinde bulundu.