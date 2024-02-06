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        Haberler Gündem Güncel Heyelan nedeniyle Borçka-Hopa karayolu kapandı

        Heyelan nedeniyle Borçka-Hopa karayolu kapandı

        Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelan sonra Borçka-Hopa karayolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:40
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        Heyelan nedeniyle Borçka-Hopa karayolu kapandı
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        Artvin’de dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, kentin farklı bölgelerinde heyelanlara neden oldu. Borçka- Hopa karayolu İçkale mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı.

        Heyelanlı bölgede yamaçtan kopan ağaçların karayoluna devrilmeden inmesi ilginç görüntü oluşturdu. Heyelan nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi, yapılan çalışma sonucunda karayolu kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan şehrin farklı bölgelerinde oluşan heyelanlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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