Heybeliada'da ormanlık alanda yangın

AA

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maltepe ve Kartal itfaiyesi de yangına müdahale için Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde hazır bekletildi.

AA'nın haberine göre; Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.