Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Hersek Lagünü'nde 2023 kuş sayımı yapıldı

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagünü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi

Giriş: 29.01.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Hersek Lagünü'nde 2023 kuş sayımı yapıldı
73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagünü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi.

Sayımda 73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş tespit edildi.

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığında, kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçısı Ergün Cengiz, kuş bilimci Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibi, 2023 KOSKS çalışmasını tamamladı.

Kuş sayımına Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da katıldı.

Hersek Lagünü'nde KOSKS hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, şunları kaydetti:

"Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımında 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 38 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanın en önemli kuşu flamingo (allı turna) binin üzerinde sayıldı."

2 bine yakın ördek sayıldığını ifade eden Bülbül, "Nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği ve alanı seven 2-3 haftadır lagünde beslenen 2 birey altıngöz ördeği altın şehir Altınova için önemli kayıt oldular. KOSKS çalışması sonunda elde edilen veriler e-bird veri tabanına eklendi. Alan çevresinde 8 saat sürede 31,54 kilometre yol gidilerek 6 ayrı noktadan gözlem yapıldı." diye konuştu.

Fatih Bülbül, "Tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan KOSKS, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında gelir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle Türkiye'deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetlerinin izlendiğini vurgulayan Fatih Bülbül, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOSKS ile koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı
Kerkük'teki DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı
20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı
20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı
Yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı
Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.