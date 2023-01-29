73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş

"Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımında 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 38 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanın en önemli kuşu flamingo (allı turna) binin üzerinde sayıldı."

2 bine yakın ördek sayıldığını ifade eden Bülbül, "Nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği ve alanı seven 2-3 haftadır lagünde beslenen 2 birey altıngöz ördeği altın şehir Altınova için önemli kayıt oldular. KOSKS çalışması sonunda elde edilen veriler e-bird veri tabanına eklendi. Alan çevresinde 8 saat sürede 31,54 kilometre yol gidilerek 6 ayrı noktadan gözlem yapıldı." diye konuştu.

Fatih Bülbül, "Tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan KOSKS, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında gelir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle Türkiye'deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetlerinin izlendiğini vurgulayan Fatih Bülbül, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOSKS ile koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.