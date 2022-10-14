Herkesi güldürdü! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı

Herkesi güldürdü! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı - Güncel Haberler

DHA

Giresun'da yolun karşısına geçerken yavaş ilerleyen otomobile yandan çarparak, kendisini kaporta üzerinden yere bırakan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, bindirildiği ambulanstan da inerek uzaklaştı. DHA'nın haberine göre olay, dün meydana geldi. Yolun karşısına geçen kimliği belirsiz kişi, sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı.

Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan kişiyi görenler, şaşırdı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, yerde yatanın yanına yaklaştı.

Dakikalarca yolda yatan ve alkollü olduğu öne sürülen kişi için sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansa alınan kişi, kısa süre sonra kendi isteğiyle inerek caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.