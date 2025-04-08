ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler hem küresel ticarette hem de piyasalarda adeta bir kaos yarattı. Göreve ilk geldiğinde artık 'piyasa dostu bir başkanın' Beyaz Saray'da olduğu gerekçesiyle piyasalarda bir ralli yaşanmıştı.

REKLAM advertisement1

Ancak Trump yönetiminin yeni bir ticaret savaşını tetiklemesiyle rüzgar çok sert bir şekilde tersine döndü. ABD'de 2025 genelinde S&P 500 endeksi 2025 genelinde yüzde 11 düşerken, Dow Jones yüzde 7.7, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 16.4 geriledi. Daha hafif de olsa Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Stoxx Europe 600 endeksi de şu ana kadar bu yıl yüzde 4 düştü.

İşte bu düşüşler dünyanın en zengin insanlarının servetlerinin sert bir şekilde erimesine yol açtı. En büyük kaybı ise Tesla ve SpaaceX CEO'su Elon Musk yaşadı. Musk, ağırlıklı olarak Tesla hisselerindeki düşüş nedeniyle 2025'de 135 milyar dolar kaybetti. Amazon Kurucusu Jeff Bezos'un serveti ise bu yıl 42.6 milyar dolar eridi.

REKLAM

11.5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bloomberg Milyarderler Endeksindeki dünyanın en zengin 10 insanına bakıldığında aralarından sadece 1 kişinin bu yıl servetini artırması dikkat çekti. O kişi dünyaca ünlü yatırımcı Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'tan başkası değil. 'Omaha kâhini' olarak da bilinen 94 yaşındaki Buffett'ın serveti 2025'te 11.5 milyar dolar artarak 154 milyar dolara yükseldi.

Buna karşılık zenginler listesinin ilk 10'unda yer alan 9 ismin serveti bu yıl toplamda 370.3 milyar dolar kaybetti. Sıra İsim Serveti (milyar $) 2025 değişim (milyar $) 1 Elon Musk 298 -135 2 Jeff Bezos 196 -42.6 3 Mark Zuckerberg 183 -24.5 4 Warren Buffett 154 11.5 5 Bernard Arnault 150 -26.2 6 Bill Gates 149 -9.5 7 Larry Ellison 147 -44.9 8 Larry Page 134 -34.7 9 Steve Ballmer 126 -20.4 10 Sergey Brin 126 -32.5 NAKDE DÖNDÜ ŞİRKETİN HİSSELERİ YÜKSELDİ Buffett'ın servetinin nedeni yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in hisselerinin 2025 genelinde yüzde 13.4 yükselmesi. Bu yükselişte açıklanan başarılı bilançolar etkili olurken, özellikle Buffett'ın son 2 yılda artan şekilde 'nakde dönmesi' yatırımcıların takdirini topladı. S&P 500 2023'te yüzde 26, 2024'te ise yüzde 25 yükselirken Buffett yeni yatırımlardan çok uzun sürelere dayanan kârlarını alıp şirketin nakdi varlığını artırmaya odaklandı. Bu strateji özellikle piyasalar yükselirken büyük tartışmalara yol açtı. Yıllara göre Berkshire Hathaway'in nakit ve benzeri varlıkları: Yıl Nakit(milyar $) Değişim (milyar $) 2015 71.7 - 2016 86.4 14.7 2017 115.9 29.5 2018 111.9 -4 2019 130 18.1 2020 138.3 8.3 2021 146.7 8.4 2022 128.6 -18.1 2023 167.6 39 2024 334.2 166.6 Berkshire Hathaway nakit varlıklarını geçen yıl neredeyse 2 katına çıkardı. Böylece bu yılki borsadaki dalgalanmalardan olabildiğince korunmuş oldu. APPLE'DAN ÇIKIŞI ŞAŞIRTMIŞTI Bufett'ın en çok tartışma yaratan hamlesi Apple'dan çıkışı olmuştu. 2016'dan itibaren 40 milyar dolarlık Apple hissesi alan Buffett. Bu hisselerin tamamını 2023 son çeyrek ve 29024 ilk çeyreğinde sattı. 150 milyar dolarlık bu satışlar sonrasında 94 yaşındaki yatırımcı Apple yatırımından 110 milyar dolar kâr etmiş oldu. Apple hisseleri geçen yıl Buffett'ın satışından sonra yükselmiş olsa da bu yıl yüzde 22 değer kaybetti. Buffett ise hayatındaki en kârlı yatırımına imza atmış oldu.