03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezona başlarken mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe ligin ilk yarısında sakatlıklar ve cezalı oyunculardan dolayı bir çok maçta kadroda oyunculara orijinal mevkilerinden farklı yerlerde görev verildi. Kimi maçlarda ise teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları farklı mevkilerde kullanırken, ilk yarı boyunca birçok oyuncu orijinal mevkilerinin dışında görev yaptı. Sarı-Lacivertliler'de tam 5 oyuncu orijinal mevkilerinin dışında görevler alırken, bu durum zaman zaman çok eleştirildi. İşte o isimler ve görev yaptıkları mevkiler:
Jailson: Normalde orta sahanın ortasında görev yapan Brezilyalı oyuncu bu sezon ilk 11 başladığı maçların tümünde stoper olarak görev yaptı.
Ozan Tufan: Orijinal mevkisi orta sahanın ortası olan Fenerbahçe'nin yeni sözleşme yaptığı başarılı oyuncu bu sezon birçok maçta sağ açık ve sağ bek oynadı.
Nabil Dirar: Takımda sol bek yedeği olmaması ve Hasan Ali Kaldırım'ın bu sezon yaşadığı uzun sakatlıklar sebebiyle Dirar birçok maçta sol bek oynadı.
Tolga Ciğerci: Orijinal mevkisi orta saha olan Tolga Ciğerci bu sezon birçok maçta sol açıkta görev yaptı.
Alper Potuk: Bu sezon çok fazla forma şansı bulamasa da özellikle Vedat ve Kruse'nin yokluğunda Malatya'da forvet olarak görev yaptı.
Isla & Deniz: Fenerbahçe'de yine sakatlık problemi nedeniyle Türkiye Kupası karşılaşmalarında sol bek sıkıntısı yaşandı. Bir maçta Isla bir maçta da Deniz Türüç orijinal mevkileri olmamasına rağmen sol bekte görev yaptılar.
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