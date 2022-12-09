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Herkes bayıla bayıla yiyor ama uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini artıran ağır metaller içeriyor!

Sevenlerinin bir oturuşta onlarcasını yediği midye dolma, en çok zehirleyen besinler arasında bulunuyor. Özellikle sahil bölgelerinde sık sık tüketilen bu besin hakkında uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İşte midyenin zararları ve zehirlenme durumunda vücutta olabilecekler...

Giriş: 09.12.2022 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ülkemizde fazlasıyla tüketilen ve en favori yiyecekler arasında yer alan midye dolmalar ile ilgili uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor. Söylentilere göre midye dolmanın içerisinde bulunan bazı materyaller kanser oluşumuna sebep oluyor.

  • Satılan midye dolmalar içerisinde ağır metaller tespit edildi. Midye içerisinde krom, arsenik ve kadmiyuma rastlanması, midyenin sağlığa olan zararları ve kanser riskini artırdığını ortaya çıkardı. Journal of Food Composition and Analysis'te yayınlanan araştırmaya göre; denizlerin kirlenmesi sebebiyle toksik maddelerin oluşumu, burada yetişen ürünlere zarar verdiği gibi sonunda yiyen kişilere de zarar veriyor.

  • MİDYE ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

    Midye genellikle sıcak bölgelerde tüketildiği için, bozulması daha kolay oluyor. İçerisinde bakterilerin oluştuğu midye, deniz ürünlerinin arasında en çok zehirleyen yiyeceklerden biri olarak biliniyor. Midyede bulunan bakteriler, nörotoksik salgılayarak gıda zehirlenmesini meydana getirebiliyor. Bu sebeple midyelerin hijyenik bir ortamda yapıldığından emin olunmalı, taze olduğu bilinmeli ve doğru sıcaklık koşullarında taşınma işlemi gerçekleştirildiğini tespit etmelisiniz.

  • MİDYE ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Midye zehirlenmesinin belirtileri şu şekildedir;

    Karın ağrısı,

    İshal,

    Bulantı,

    Kusma,

    Uyuşma,

    Baş ağrısı,

    Halsizlik,

    Bilinçsizlik.

  • MİDYEDEN ZEHİRLENEN KİŞİ NE YAPMALI?

    Eğer midye sebebiyle zehirlendiğinizi düşünüyorsanız, mutlaka hekime başvurmalısınız. Çünkü midye zehirlenmesi diğer gıda zehirlenmelerinden farklıdır. Midye zehirlenmesinde en büyük etken nörotoksinler olduğu için derhal hastaneye gitmenizi öneririz.

  • MİDYE GİBİ GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ TAŞIYAN BESİNLER HANGİLERİ?

    Her türlü gıdanın zehirleme riski bulunuyor fakat bazı besinlerin riski daha yüksektir. Örnek vermek gerekirse; süt ve süt ürünleri, konserve ürünler, uzun süre beklemiş su zehirleme riski yüksek olan gıdalardandır.

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