Hercai dizisi bitti mi? ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Hercai dizisinin yeni bölümü iki haftadır yayınlanmıyor. Hercai dizisinin yerine Akıncı dizisinin 2. bölümü yayınlanıyor. Peki Hercai yeni bölüm neden yok? Hercai bitti mi?

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yayın günü değişti. Hercai dizisinin yerine Akıncı dizisi geldi. Hercai dizisinin yeni bölümleri Pazar akşamları saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanacak.