Hercai 35. son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümünde Miran artık babaannesi Azize Aslanbey'in yalanlarına inanmaktan vazgeçiyor ve onu konaktan kovuyor. Öte yandan Reyyan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

HERCAİ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran'ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir? Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh'u ikna etmeye çalışırken, Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklar.