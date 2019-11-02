02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai 19. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen Hercai'nin son bölümünde, Azize Aslanbey intikam yolunda Reyyan ile Miran'ın aşkına takılıyor. Daha fazla bu aşka engel olamayan Azize, başka planlar için yeniden yola çıkıyor. Miran ise hem anne ve babasının acısını hem de babaannesinin oyunlarına karşılık duygusal anlar yaşıyor. Reyyan ise Miran'ın yaralarını sarmaya çalışıyor ve onun her zaman yanında olacağını söylüyor.
HAZAR BEY ÖLDÜ MÜ?
Hercai'nin 19. bölümünde, Dilşah'ın mektubunu Esma'dan alan Hazar Bey, Aslanbey konağına gidip Miran'a gerçekleri anlatmak ister. Konakta kapıda bekleyen adamları aşarak içeri girmeye çalışan Hazar, son sahnede yerde kanlar içinde görülüyor. Reyyan babasını o halde ve Miran'ın başında olduğunu görünce sinir krizi geçiriyor.
HERCAİ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 19. son bölümünün ardından 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?
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