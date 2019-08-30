Hercai ne zaman başlıyor 2019? Şeklindeki sorular sıkça sorgulanmaya başladı. ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Hercai'nin yeni sezonu da seyircisini epey heyecanlandırdı. İşte Reyyan ile Miran'ın imkansız aşkını anlatan Hercai dizisiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

HERCAİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü 13 Eylül Cuma günü seyircisi ile buluşacak.

HERCAİ 13. YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Hercai'nin yeni sezon fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Yeni bölümde, Reyyan ile Miran'ın düğünü olduğunu ve tüm aile fertlerinin mutlu olduğunu görüyoruz. İşte yeni bölümden o anlar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.