Hercai Duygu Yetiş neden diziden ayrıldı? Hercai Elif öldü mü? soruları Hercai dizisini yakından takip eden izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Hercai dizisinde Elif Şadoğlu karakteri ile karşımıza çıkan Duygu Yetiş'in diziden ayrılma nedeni gündem konusu oldu. İşte Hercai dizisine dair detaylar...

HERCAİ DUYGU YETİŞ NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Hercai dizisinin yeni bölümünde Elif ve Azad’ın evliliği sarsıldı. Azad, Elif’i sevmediğini itiraf etti ve babaannesinin planları Elif’i çıkmaza soktu. Azad ile evliliğinin biteceğini anlayan Elif, gelinliğini giyerek bir mektup yazdı ve intihar etti. Polisler Elif’in yazdığı mektubu ve kimliğini Aslanbey ailesine teslim etti. Azize Aslanbey Elif’in öldüğüne inanmadı ancak bir görgü tanıdığının gelinlikli bir kızın ırmağa girdiğini söylemesi üzerine herkes hüzne boğuldu. Elif karakterinin ölüp ölmediği henüz gizemini koruyor. Dizi izleyicileri ise Elif’in artık hikayesinin bittiğini ve bu yüzden diziden ayrıldığını düşünüyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran’ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran’ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran’dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey’e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran’ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.