Hercai 36. son bölümü dün akşam yayınlandı. Hercai'de Reyyan, Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrendi. Şimdiye kadar yaşadığı her şeyin bir yalan olduğunu düşünen Reyyan, gerçeği daha önce bilseydi hayatını mahveden büyük intikamın bu şekilde alınmayacağını düşündü. Başta Hazar olmak üzere herkese sırtını dönen Reyyan, Miran'ı da geride bırakarak gitti. Peki şimdi ne olacak? Hercai 37. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 36. son bölüm özeti haberimizde...

HERCAİ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

HERCAİ 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan hesap soruyor!

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır.

Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar.

Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?