Hercai 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai sezon finalinde Reyyan Miran'ı affediyor ve ilişkilerine ikinci bir şans ile yeniden başlamaya karar veriyorlar.

HERCAİ 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Hercai 31 Mayıs Cuma saat 20:30'da yayınlanacak. İşte Hercai 12. yeni bölümünden ilk sahneler...

HERCAİ SEZON FİNALİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.