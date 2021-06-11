"DOYMADIK SEVMELERE!"

Önceki gün Doğulu ile birlikte objektif karşısına geçen Aslan, bu pozlarını, "Doymadık sevmelere" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımına kalp emojisi eklemeyi ihmal etmeyen Hera Aslan'ın gönderisine beğeni yağdı.

"BİZ ZATEN KARI-KOCA GİBİYİZ"

Geçtiğimiz aylarda, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Aslan, "Biz evliliği, düğünü aramızda konuşmuyoruz. Biz zaten karı-koca gibiyiz. O bana 'Karım' diyerek seslenir, ben de ona 'Kocam' derim. Bir imza bizi bağlamıyor açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Doğulu, 2018 yılında 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu'dan, tek celsede boşanmıştı. Çiftin yollarını ayırmasına, Hera Aslan'ın neden olduğu iddia edilmişti.