Her Yerde Sen 8. son bölümü izlendi. Her Yerde Sen yeni bölümünde Alara, Demir'i Paris'e götüreceğini söylüyor. O sırada da Selin içeri giriyor ve uçak biletlerini görüyor. Selin ile Demir arasındaki gerginlik büyüyor. Peki, Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte, Her Yerde Sen 8. bölüm özeti...

HER YERDE SEN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 8. son bölümünün ardından Her Yerde Sen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.