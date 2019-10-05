05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her Yerde Sen 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce yayınlanan 16. son bölümde; Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakmıştı. Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir haftasonu geçirmeyi planladılar.
Ancak onları çeşitli sürprizler karşıladı. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye soktu. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kaldı.
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HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANI
HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLEYİN
DİZİ KÜNYESİ
YAPIM: KARGA SEVEN PICTURES
YAPIMCL: ÖMER ÖZGÜNER & ÜMMÜ BURHAN
YÖNETMEN: ENDER MIHLAR
SENARYO: DENİZ YEŞİLGÜN & ESRA ÇETEK YILMAZER
UYGULAYICI YAPIMCI: SEÇİL İSSİ
OYUNCU KADROSU
DEMİR ERENDİL (FURKAN ANDIÇ)
SELİN SEVER (AYBÜKE PUSAT)
BURAK YANGEL (ALİ YAĞCI)
EYLÜL (BESTE KÖKDEMİR)
AYDA AKMAN (ASLIHAN MALBORA)
İBRAHİM TUNÇ (ALİ GÖZÜŞİRİN)
MERVE MUTLU (DENİZ IŞIN)
BORA DURUL (ALİ BARKIN)
FERRUH ÖZERDİM (FATİH ÖZKAN)
MUHARREM USTA (CEM CÜCENOĞLU)
AZMİYE BOŞGEÇMEZ (AYFER TOKATLI)
LEYLA GÜNBAKAN (AYŞE TUNABOYLU)
FİRUZE GÜNBAKAN (BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU)
VEDAT AYHAN (AZİZ CANER İNAN)
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