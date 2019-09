Her Yerde Sen 14. son bölümünde yine hem kahkaha hem de romantik dakikalar yer aldı. Her Yerde Sen'de Demir ile Selin sonunda bekledikleri aşkı yaşamaya başladı. Üst üste gelen kıskançlık krizleri ile aşklarını pekiştirdi. Demir'in sahiplenmeci tutumu nedeniyle yaşanan kriz kısa sürede aşıldı. Ancak Burak, bu savaşa hiç beklenmedik bir aktör çıkardı. Demir, geçmişin yarım kalmış hesaplaşmasını yapıp Selin ile olan birlikteliğini sürdürecek mi? Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

HER YERDE SEN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar.

Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur.

Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar.

Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.