KÜRESEL ISINMA ORTALAMASI EL NİNO DÖNEMİNDE ARTIŞA GEÇİYOR!

Küresel sıcaklık ortalaması genel olarak El Niño dönemlerinde artar, La Niña dönemlerinde azalır. Kayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2023'te ve beklentilerden daha sıcak geçen 2024'ün ilk aylarında, uzun vadeli insan kaynaklı iklim değişikliğinin yanı sıra El Niño koşullarının da etkili olduğu düşünülüyor Ayrıca bazı iklim modellemeleri, küresel ısınmanın bir çıktısı olarak El Niño dönemlerinin daha sık ve daha yoğun hâle geleceğini, bunun sonucunda da küresel sıcaklık artışının hızlanacağını gösteriyor.