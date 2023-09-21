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        Haberler Dünya Her ülkenin farklı bir isim verdiği tarihin en tartışmalı yemeği: Amerikan salatası mı Rus salatası mı?

        Her ülkenin farklı bir isim verdiği tarihin en tartışmalı yemeği: Amerikan salatası mı Rus salatası mı?

        Türkiye'de hem Rus hem Amerikan salatası olarak adlandırılan salata, tüm dünyada farklı şekilde isimlendiriliyor. Üstelik her ülke salataya kendi kültürüne göre malzeme ekliyor. Peki, doğrusu ne? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:43
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        • 1

          Türkiye'de bütün sofralarda kendine yer bulan meşhur salata... Kimileri Amerikan salatası, kimileri de Rus salatası diyor. İlginç bir şekilde bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da kafa karışıklığı yaratan bir konu.

        • 2

          Salata, 1860'lı yıllarda L'Hermitage isimli bir Moskova restoranında şef Lucien Olivier tarafından icat edildi. Ancak malzemeleri şu ankinden oldukça farklıydı. Orijinal tarifte; siyah havyar, kapari, tavuk ve kerevit kuyrukları bulunuyordu. Hatta salatanın ilk adı 'Oliver Salatası' idi.

        • 3

          Sonraki yüzyıllarda salata hem ismiyle hem de içindeki malzemeyle çeşitli şekillere evrildi; etli ve etsiz olmak üzere iki şekilde hazırlandı. Sadece bu kadar da değil; her ülke bu salatayı kendine atfetti ve ortaya yüzlerce farklı isim çıktı.

        • 4

          ÜLKELER OLIVER SALATASI'NI NASIL ADLANDIRIYOR?

          Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya - Rus salatası

          Türkiye - Rus salatası veya Amerikan salatası

          Yunanistan, İspanya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Karadağ - Rus salatası

          Slovakya - Patates salatası

          Meksika, Peru, Şili, Arjantin, Venezuela, Kolombiya - Rus salatası

          Litvanya - Beyaz salata

          Romanya - Sığır eti salatası

          Çek Cumhuriyeti - Patates salatası

          ABD, Avustralya - Patates salatası

        • 5

          Hırvatistan - Fransız salatası

          Slovenya - Fransız salatası

          Macaristan - Fransız salatası

          Bosna Hersek - Fransız salatası

          Norveç, Danimarka, İzlanda - İtalyan salatası veya Rus salatası

          Almanya - İtalyan salatası

          Finlandiya - İtalyan salatası

          Avusturya - İtalyan salatası

          Fransa - Makedon salatası

        • 6

          Hollanda - Hussars salatası

          Endonezya - Hollanda patates salatası

          Brezilya - Mayonez salatası

          Ukrayna - Olivier salatası

          İran - Olivier salatası

          Moğolistan - Sermaye salatası veya Niislel Salatası

          Cezayir - Makedon salatası

          Polonya - Sebze salatası

        • 7

          AMERİKAN SALATASI İLE RUS SALATASI ARASINDA FARK VAR MI?

          Türkiye'de hem Rus hem de Amerikan salatası olarak adlandırılan salataya bu ayrımı veren esas konu, malzemelerden geliyor.

          Amerikan salatasında sadece sebzeler kullanılırken, Rus salatasında soğuk et parçası yer alır. Soğuk et içeriği de ülkeler arasında farklılık gösterir; içine jambon eklenebildiği gibi tavuk parçaları da konabilir.

          Türkiye'de her ne kadar farklı adlandırılsa da aslında her iki salata için de aynı malzemeler kullanılır.

        • 8

          AMERİKAN-RUS SALATASI TARİFİ

          Hazırlanışı

          2 adet patates

          2 adet havuç

          1 su bardağı bezelye

          4-5 adet kornişon turşu

          3 yemek kaşığı yoğurt

          4 yemek kaşığı mayonez

          1 çay kaşığı tuz

          Hazırlanışı

          Patates ve havuçları soyun ve küp küp doğrayın. Ardından haşlayın.

          Turşuları küp küp doğrayın.

          Bir kase içerisinde yoğurt, mayonez ve tuzu alarak çırpın.

          Sebzeler haşlandıktan sonra tüm malzemeleri bir araya getirerek güzelce karıştırın.

          Kaynak: Taste Atlas

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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