Her ülkenin farklı bir isim verdiği tarihin en tartışmalı yemeği: Amerikan salatası mı Rus salatası mı?
Türkiye'de hem Rus hem Amerikan salatası olarak adlandırılan salata, tüm dünyada farklı şekilde isimlendiriliyor. Üstelik her ülke salataya kendi kültürüne göre malzeme ekliyor. Peki, doğrusu ne? İşte, detaylar...
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Türkiye'de bütün sofralarda kendine yer bulan meşhur salata... Kimileri Amerikan salatası, kimileri de Rus salatası diyor. İlginç bir şekilde bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da kafa karışıklığı yaratan bir konu.
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Salata, 1860'lı yıllarda L'Hermitage isimli bir Moskova restoranında şef Lucien Olivier tarafından icat edildi. Ancak malzemeleri şu ankinden oldukça farklıydı. Orijinal tarifte; siyah havyar, kapari, tavuk ve kerevit kuyrukları bulunuyordu. Hatta salatanın ilk adı 'Oliver Salatası' idi.
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Sonraki yüzyıllarda salata hem ismiyle hem de içindeki malzemeyle çeşitli şekillere evrildi; etli ve etsiz olmak üzere iki şekilde hazırlandı. Sadece bu kadar da değil; her ülke bu salatayı kendine atfetti ve ortaya yüzlerce farklı isim çıktı.
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ÜLKELER OLIVER SALATASI'NI NASIL ADLANDIRIYOR?
Sırbistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya - Rus salatası
Türkiye - Rus salatası veya Amerikan salatası
Yunanistan, İspanya, İtalya, İsviçre, Portekiz, Karadağ - Rus salatası
Slovakya - Patates salatası
Meksika, Peru, Şili, Arjantin, Venezuela, Kolombiya - Rus salatası
Litvanya - Beyaz salata
Romanya - Sığır eti salatası
Çek Cumhuriyeti - Patates salatası
ABD, Avustralya - Patates salatası
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Hırvatistan - Fransız salatası
Slovenya - Fransız salatası
Macaristan - Fransız salatası
Bosna Hersek - Fransız salatası
Norveç, Danimarka, İzlanda - İtalyan salatası veya Rus salatası
Almanya - İtalyan salatası
Finlandiya - İtalyan salatası
Avusturya - İtalyan salatası
Fransa - Makedon salatası
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Hollanda - Hussars salatası
Endonezya - Hollanda patates salatası
Brezilya - Mayonez salatası
Ukrayna - Olivier salatası
İran - Olivier salatası
Moğolistan - Sermaye salatası veya Niislel Salatası
Cezayir - Makedon salatası
Polonya - Sebze salatası
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AMERİKAN SALATASI İLE RUS SALATASI ARASINDA FARK VAR MI?
Türkiye'de hem Rus hem de Amerikan salatası olarak adlandırılan salataya bu ayrımı veren esas konu, malzemelerden geliyor.
Amerikan salatasında sadece sebzeler kullanılırken, Rus salatasında soğuk et parçası yer alır. Soğuk et içeriği de ülkeler arasında farklılık gösterir; içine jambon eklenebildiği gibi tavuk parçaları da konabilir.
Türkiye'de her ne kadar farklı adlandırılsa da aslında her iki salata için de aynı malzemeler kullanılır.
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AMERİKAN-RUS SALATASI TARİFİ
Hazırlanışı
2 adet patates
2 adet havuç
1 su bardağı bezelye
4-5 adet kornişon turşu
3 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı mayonez
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı
Patates ve havuçları soyun ve küp küp doğrayın. Ardından haşlayın.
Turşuları küp küp doğrayın.
Bir kase içerisinde yoğurt, mayonez ve tuzu alarak çırpın.
Sebzeler haşlandıktan sonra tüm malzemeleri bir araya getirerek güzelce karıştırın.
Kaynak: Taste Atlas