Her üç çocuktan biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya

Save the Children ve Belçika'daki Vrije Üniversitesi, 54 bin çocuğun görüşünü derlediği "Umut Nesli: Küresel İklim Krizini Sona Erdirmek İçin 2,4 milyar Neden" isimli rapor yayımladı.

İngiliz insani yardım kuruluşu Save the Children’ın (Çocukları Kurtarın) yeni raporuna göre dünya genelinde çocukların yaklaşık üçte biri şiddetli iklim krizi ve yoksulluğun etkileriyle karşı karşıya kalıyor.

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Rapora göre dünyada 774 milyon çocuk en az bir aşırı iklim olayından etkileniyor.

Hem iklim krizi hem de yoksulluğa karşı kendini korumak için yeterli kapasiteye sahip olmadığı için de risk altında bulunan çocukların en fazla olduğu ülkelerin başında ise Güney Sudan geliyor.

Güney Sudan'da çocukların yüzde 87'si bu iki krizin etkisini hissederken bu ülkeyi yüzde 85'le Orta Afrika Cumhuriyeti, yüzde 80'le Mozambik takip ediyor.