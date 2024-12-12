'Her Şeyin Başı Merkür' galasından pozlar
Yasemin Özilhan, Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu, 'Her Şeyin Başı Merkür' galasından paylaşımlarda bulundu
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Başrollerinde Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut'un yer aldığı, Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden uyarlanan 'Her Şeyin Başı Merkür' filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.
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Gala gecesine, ünlü isimler Yasemin Özilhan, Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı.
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Ebru Şahin ve Burçin Terzioğlu, geceye dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak etkinliği takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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