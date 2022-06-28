Şarkısı yayınlandı 0:00 / 0:00

'Her Şeye Rağmen' adlı sinema filminin şarkısı 'Vazgeçme', 200 ülkede 150 farklı dijital platformda yayınlandı

HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmler arasında bulunan 'Her Şeye Rağmen', yeni sinema sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser’in başrollerini paylaştığı, Erdal Murat Aktaş’ın yönettiği filmin şarkısı 'Vazgeçme', 200 ülkede 150 farklı dijital platformda yayınlandı.

Şarkının sözlerini yazan Fuat'ın Melissa Değer ile düet yaptığı 'Vazgeçme'nin bestesi ve düzenlemesi Mehmet Can Erdoğan’a ait.

Yaşanılan tüm zorluklara karşı mücadele etmeyi, vazgeçmeden ayakta kalmayı ve umudu öne çıkaran 'Vazgeçme'nin klibiyse 18 Temmuz’dan itibaren yayınlanmaya başlayacak.