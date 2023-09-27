'Her Şeye Rağmen', 4 yıl sonra gösterime girecek

Verway’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş'ın yönetmenliğini üstlendiği iş insanı İlhan Doğan’ın hayat hikâyesini anlatan 'Her Şeye Rağmen'in galası yapıldı.

Çekimleri Türkiye ve Almanya’da yapılan, yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş’ın yaptığı, Türk ve Alman oyunculardan oluşan “Her Şeye Rağmen” filminin başrollerinde Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz’in yanı sıra Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mırza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser paylaştı.

İlhan Doğan’ı, Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz canlandırıyor. Film, çekimler sırasında Pandemi kısıtlamalarına, vizyona gireceği tarihte ise Türkiye’de 11 şehrimizi sarsan büyük deprem felaketine denk gelmiş, gösterim tarihi ertelenmişti.

Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan 'Her Şeye Rağmen', gösterime 29 Eylül'de girecek.