Haberler Gündem Her şey TDK: Herşey birleşik mi yazılır? Her şey ayrı mı yazılır? Herşey birleşik mi yazılır? Her şey ayrı mı yazılır? Sözcüğün doğru yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sitesinde sözlükten arama yaparak doğru yazım şeklini bulduk. İşte "her şey" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli... Gündem













Herşey kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte herşey kelimesinin yazım şekli. HERŞEY Mİ, HER ŞEY Mİ? TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda her şey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. TDK'da kelimenin doğru yazımı "her şey" şeklinde ayrı yazılır. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Her şey TDK: Herşey birleşik mi yazılır? Her şey ayrı mı yazılır?

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