Günümüzde bilgi yarışmalarında çıkan sorular vatandaşlar tarafından ilgi konusu oluyor. Bunlardan biri de tenis kelimesinin eş anlamlısı oldu. Doğru yanıtı alabilmek için vatandaşlar tenisin eş anlamlısını TDK'ya sordu. İşte yanıt...

TENİSİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

TDK'ya göre tenis kelimesinin eş anlamlısı "alan topu". Alan topu isim ve bir spor dalıdır.