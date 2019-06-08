Boksör kelimesi nasıl yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte boksör kelimesinin yazım şekli ve eş anlamlısı

BOKSÖR NASIL YAZILIR, EŞ ANLAMLISI NEDİR?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda boksör kelimesi sözlükte isim olarak bulunmaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Boksör" şeklinde yazılır.

Eş anlamlısı: Boks yapan kimse, yumruk oyuncusu.