Lezzetli bir gıda olmasının yanında tahin pek çok hastalık ve rahatsızlık için doğal ilaç olarak da kullanılmaktadır. Bu içeriğimizden sonra tahini her sabah yiyeceksiniz. Çünkü sizler için tahinin müthiş faydalarını ayrıntılı olarak ele aldık.
Tahin Faydaları
Tahinin faydaları saymakla bitmez. Tahinin faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Düzenli tahin tüketen kimseleri beyin fonksiyonları güçlenir.
- Kalp damar sağlığını koruyan tahin kalbi korumaktadır.
- Tahin tüketmek şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.
- Astım hastalığı olanlar tahinle rahatlayabilirler.
- Düzenli tahin tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
- Tahinin muhteviyatından zengin şekilde kalsiyum, bakır ve fosfor gibi mineraller bulunduğundan kemik yoğunluğunun arttırılmasını sağlarken kemik erimesi sorunuyla savaşır.
- Tahin tüketimi iltihap söktürücü özelliğe sahiptir.
- Tahinin önemli içeriğini oluşturan susam yağı beyin için ve beyin gelişimi için çok faydalıdır.
Tahin Zararları
Tahinin mucizevi faydaları olduğu gibi aşırı tüketildiğinden tahin zararları da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Özellikle tahinin aşırı tüketimi doymamış yağ asidi ihtiva ettiğinde bazı kişilerin iltihap probleminin tetiklenmesine yol açabilir. Tahinin temeli susam yağına dayandığından susama alerjisi olanların tüketimi kesinlikle tavsiye edilmez. Aşırı tahin tüketimi hızlı bir şekilde kilo alınmasına neden olabilir. Tahin kalorisi ve yağ oranı yüksek bir gıda olduğundan ölçülü tüketilmelidir.
Tahin Nelere İyi Gelir?
Tahin nelere iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;
- Tahin beyin sağlığına iyi gelir.
- Tahin tüketimi şişkinlik sorununu engeller.
- Tahin kalp sağlığının korunmasını sağlar.
- Astım hastalığı için tahin birebirdir.
- Tahin tüketmek bağışıklık sistemine iyi gelir.
- Tahin tüketimi içeriğinde bulunan çok sayıda mineral ve vitamin sayesinde kemiklerin yoğunluğunun artırılmasını sağlar.
- İltihaba iyi gelen tahin iltihap sökücü özelliğe sahiptir.
Tahin Mideye İyi Gelir Mi?
Tahinin sayısız faydaları arasında mideye olan yararı da bulunmaktadır. Tahin mideye iyi gelir mi diye tereddüt edenler gönül rahatlığıyla tahin tüketebilirler. Tahinin içindeki bol miktardaki susam yağı mideyi rahatlatır ve midenin çalışma sistemini olumlu etkiler. Bilhassa mide sorunu olan kişiler örneğin ülser, gastrit ve reflü gibi tahinle bu hastalıklarından kurtulabilirler.
Tahin Aç Karnına Yenir Mi?
Tahin günün her saatinde tüketilebilen bir besin olmakla beraber vücuda faydalarından yararlanmak için özellikle sabah aç karnına tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Dolayısıyla tahin aç karnına yenir mi diye merak edenler bilhassa aç karnına tüketirlerse vücutları için daha yararlı olacaktır.
Tahinin Faydaları İbrahim Saraçoğlu
Tahinin faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu tahinin faydalarını şu şekilde sıralar; tahin tüketimi romatizma hastaları için çok faydalı olduğu gibi olası romatizma riskinin de azalmasını sağlar. Çünkü tahin eklemler için çok faydalıdır. Fitness yapan kişiler antrenman öncesinde ve sonrasında tahin tükettiklerinde hem eklem sağlıkları korunur hem de enerjik hissederler.
Tahin Cinselliğe İyi Gelir Mi?
Tahin cinselliğe iyi gelir mi diye merak edenlere tahinin enerji verme özelliği olduğundan destekleyebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca erkeklerin doğurganlığının arttırılmasına fayda sağlamaktadır.
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