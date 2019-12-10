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Türkiye'de her 3 erişkinden birinde hipertansiyon (yüksek tansiyon) var. İngiltere'de ise 4 kişiden birinde görülüyor.
Express.co.uk'de yer alan habere göre; hipertansiyon, kan basıncının sürekli olarak yükseldiği uzun süreli bir tıbbi durumdur. Ölümcül sağlık komplikasyonlarına yol açabilen yüksek tansiyon, sağlıklı yaşam tarzıyla düşürülebilir ve böylece ciddi sağlık sorunlarının gelişmesi önlenebilir. Örneğin basit bir sabah egzersizi bu sağlık risklerini uzaklaştırabiliyor.
Mayo Clinic'ten yapılan açıklamaya göre; düzenli egzersiz yapmak, yüksek tansiyonu düşürdüğü kanıtlanmış bir yaşam tarzı. Düzenli fiziksel aktivite, kalbi daha da güçlendirir. Daha güçlü bir kalp daha az çabayla daha fazla kan pompalayabilir. Kalp kan pompalamak için daha az çalışabilirse, atardamardaki kuvvet azalır ve tansiyon düşer.
Uzmanlar, düzenli yapılan egzersizin tansiyon ilaçları kadar iyi olduğunu belirterek, biraz egzersiz yapmanın bazı kişilerde tansiyon ilacı ihtiyacını azalttığını vurguladı.
EN İYİ EGZERSİZ TÜRÜ HANGİSİ?
Uzmanlar, yapılan son araştırmalara göre her sabah basit bir egzersiz yapmanın kan basıncını düşürücü yararlar sağlayabileceğini belirtti.
Hipertansiyon dergisinde yayınlanan araştırma ise, her sabah sadece 30 dakika egzersiz yapmanın günün geri kalanında kan basıncını düşürmede ilaç kadar etkili olabileceğini buldu.
Çalışmada, her sabah koşu bandında yapılan kısa bir yürüyüşün yüksek tansiyonu düşürdüğü ve bu etkinin gün içinde ek kısa yürüyüşler yapan insanlarda daha belirgin olduğu tespit edildi.
ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIR
Batı Avustralya Üniversitesi’nden Michael Wheeler, "Hem erkekler hem de kadınlar için, egzersiz sonrası ortalama sistolik kan basıncında meydana gelen azalma, bu popülasyonda kalp hastalığı ve felç nedeniyle ölüm riskini azaltır" diye konuştu.
İngiliz Kalp Vakfı'ndan Chris Allen, "Çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin kan basıncını düşürmeye, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteren geniş kanıtları tekrarlıyor. Sabahları 30 dakikalık bir aktivite gerçekleştirmek, kendinizi güne hazırlamak için harika bir yoldur” dedi.
Uzmanlar, yüksek tansiyonu düşürmek ve ölümcül komplikasyonların gelişme tehdidinden kurtulmak için egzersizin yanı sıra diyetinizi de elden geçirmeniz gerektiğini belirtti.
Mayo Clinic'e göre; tuz alımınızı günde bir 6 gramın altına çekmek gerekiyor. Kepekli tahıllar, meyve ve sebze, az yağlı süt ürünleri bakımından zengin bir diyetle beslenmek kas basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.
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