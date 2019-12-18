Her iki eşe de 16 hafta ücretli doğum izni verecek

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Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti. Buna göre yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek.

Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

1 OCAK’TA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Vodafone Grubu, Nisan 2020 itibarıyla devreye alınacak yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla da Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD’yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Vodafone Grubu’nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirilecek. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla başlatacak.

“Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlayacağız. Bu uygulama, özellikle her iki eşe de eşit destek sunulması yönünde yasal bir yükümlülüğün olmadığı ya da çok kısıtlı olduğu ülkelerde binlerce Vodafone çalışanının hayatında önemli bir değişiklik yaratacak. Bu uygulamamız, cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım. Tüm yeni ebeveynlere eşit davranmak, işyerinde cinsiyet eşitliğine yönelik farklı algılarla mücadele etmeyi ve kariyerlerine ara veren kadınların yıllardır deneyimlediği potansiyel dezavantajı ortadan kaldırmayı mümkün kılıyor. Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artıran bu tür uygulamaların dünyada ve Türkiye’de daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz.”

İLK UYGULAMA 2015’TE BAŞLAMIŞTI

Vodafone, Mart 2015’te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı.

Şirket ayrıca, 2017 yılında ReConnect global işe alım programını tanıttı. Bu programla, ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kaldıktan sonra tekrar çalışmak isteyen kadınlara destek olunması hedefleniyor. Verilen bilgiye göre Vodafone Türkiye’de bugüne kadar 25 çalışan bu programdan yararlandı.

Vodafone Türkiye’nin farklı yaşam evrelerinde olan çalışanları destekleyebilmek amacıyla yürüttüğü programlardan olan esnek çalışma saatleri uygulamasıyla da çalışanlar, kendi tercihlerine göre 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasında çalışabiliyor. Şirket çalışanlarına haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkânı da veriyor.