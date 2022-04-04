Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık Her Gün 1 Fincan Türk Kahvesinin Faydaları - Türk Kahvesi Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?

Her gün 1 fincan Türk kahvesinin faydaları! Türk kahvesi neye iyi gelir, faydaları neler?

Türk kültüründe üzerine ne çok söz söylenmiş, şarkılar yazılmış içecek şüphesiz ki kahvedir. Türk toplumu genellikle çay ile anılıyor gibi görünse de aslında çayın bizim kültürümüzdeki yeri zannettiğimizden daha yenidir. Osmanlı döneminde Yemen'den gelen kahveler taş değirmenlerde çekilir, geniş saçlarda kavrulur ve incecik çekip cezvenin yolunu tutarmış. Bugün hala severek tükettiğimiz ve ne olursa olsun yeri sarsılmayan Türk kahvesinin sağlığımız için ne kadar büyük faydaları olduğunu biliyor musunuz? Dünyada Türk kahvesi kadar zahmetli hazırlanan bir kahve çeşidi daha bulmak oldukça zor ancak Türk kahvesinin faydalarını öğrendiğinizde bu zahmete değdiğiniz fark edeceksiniz...

04.04.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Her Gün 1 Fincan Türk Kahvesinin Faydaları - Türk Kahvesi Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
Türk kahvesinin faydaları
0:00 / 0:00

Kahvenin keşfiyle ilgili çeşitli hikâyeler anlatıladursun biz gün içinde keyifle tükettiğimiz bir fincan Türk kahvesinin sağlığımız üzerindeki mucizevi etkilerine bakalım... Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var ancak bir fincan kahvenin neye faydası var biliyor muyuz? İşte Türk Kahvesi Neye İyi Gelir, Faydaları Neler sorusunun cevabı...

Türk Kahvesi İçmek Neye İyi Gelir?

Türk Kahvesi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından her fırsatta dile getirilmektedir çünkü Türk kahvesi Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak tüketilirse insan ömrünü uzatmaktadır.

İşte madde madde Türk Kahvesi Faydaları...

Türk kahvesi içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp sağlığı için vazgeçilmez bir yere sahip oluyor. Her gün 1 fincan Türk kahvesi içmek kalp ve lenf damarlarındaki hücre onarımının hızlandığını ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını söylüyor.

Tansiyon hastaları dikkat! Türk kahvesinin endotel yapıyı onararak yüksek tansiyonun olumsuz etkilerinin önlenmesine yardım eder.

Türk kahvesinin içinde bulunan kafein, karaciğer yağlanması tedavisine iyi geldiği gibi karaciğer yağlanmasının oluşma riskini de azaltmaktadır.

Bu madde kadınları ilgilendiriyor... Türk kahvesi kadınlarda oluşma riski yüksek olan safra taşlarının tedavisine iyi geliyor ve yeni taşlar oluşması riskini azaltıyor.

Kendinizi yorgun ve uykusuz hissettiğiniz günlerde, uyanamadığınız ve yataktan çıkmakta zorlandığınız günlerde içeceğiniz bir sabah kahvesi çabucak uyanmanızı ve enerjinizi toplamanızı sağlar çünkü Türk kahvesi içeriğindeki kafein nedeniyle sizi uyandırır ve enerji verir.

Ayrıca Türk kahvesi özellikle erkeklerde oluşacak Parkinson riskinin azalmasına yardım eder.

Türk kahvesinin belki de en büyük ve en önemli faydası Alzheimer riskini azaltması. Yapılan araştırmalara göre her gün düzenli olarak Türk kahvesi içmek alınan kafein miktarının etkisiyle bilişsel faaliyetlerdeki eksikliği önler.

Kilo vermek isteyenlere müjde! Türk kahvesi, eğer spordan yarım saat önce içilirse spor yaparken yakılan yağın miktarını artırır ve salgılanan adrenalin hormonu sayesinde de kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını sağlar. Böylelikle daha fazla enerji yakılır ve kilo vermek hızlanır.

Türk Kahvesinin Cilde Faydaları

Türk kahvesinin telvesi cilt bakım ürünü olarak da kullanılmaktadır. Öyle ki bakım niyetiyle maske olarak cilde sürülen Türk kahvesi ciltteki kızarıklıkların giderilmesinde yardım ediyor.

Türk Kahvesi Zararları Nedir?

Her ne kadar faydalarını sıralamış olsak da tüm bu faydaların ölçülü tüketildiği sürece geçerli olduğunu unutmayın. Yani Türk kahvesi ölçü kaçırıldığında faydalı olmaktan ziyade zararlı olabilir. Günde 2 fincandan fazla tüketilen Türk kahvesi kalp ritminin bozulmasına ve mide problemlerinin yaşanmasına neden olur.

Aynı zamanda aşırı kahve tüketmek tansiyon üzerinde de negatif etki yaratır ve içeriğindeki kafein nedeniyle geceleri uykusuzluk yaşamanıza neden olur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kocaeli İmsakiye ile iftar ve imsak vakti
Kocaeli İmsakiye ile iftar ve imsak vakti
Sitrin taşı özellikleri
Sitrin taşı özellikleri
İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
İş Sanat yeni sergisini Metaverse'te açıyor
AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.