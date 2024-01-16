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        Haberler Sağlık Her gece 1 kase yoğurt ile tüketin! Sindirim sistemini düzenler, kolestrolü düşürür!

        Her gece 1 kase yoğurt ile tüketin! Sindirim sistemini düzenler, kolestrolü düşürür!

        Görüntü olarak maydonozu andıran kişniş otu, yemeklerde ve soslarda kullanıldığı gibi şifasından dolayı da sıklıkla tercih edilmektedir. Kizni diye de bilinen kişniş, bilimsel adıyla Coriandrum sativum L'dir. Aynı zamanda Çin maydanozu olarak da bilinir. Bu şifalı ürünü tüketmek birçok sağlık sorununa şifa olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:53
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        • 1

          Her gece bir kase yoğurt ve kişniş karışımını tüketmek, sindirim sistemine dost bir adım atmak ve kolestrol seviyelerini dengelemek için harika bir yoldur. Yoğurdun probiyotik özellikleri, kişnişin antioksidan gücü ile birleşen bu ikilinin birçok faydası vardır.

        • 2

          KİŞNİŞ FAYDALARI NELERDİR?

          Kişnişin bilinen faydaları şu şekildedir;

          • Antioksidan kaynağıdır,
          • Kolestrolü dengeler,
          • Damar ve kalp sağlığını korur,
          • İltihapları giderir,
          • Sindirim sistemini düzenler,
          • Hazımsızlıklara iyi gelir,
          • Mide kramplarını giderir,
          • Vücuttaki toksinleri atar,
          • Uykusuzluğa iyi gelir,
          • Stresi yok eder,
          • Ağız kokusunu giderir.

          **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

        • 3

          KİŞNİŞ ZARARLARI VAR MI?

          Kişnin zararları yok denebilecek kadar azdır fakat her ürünün fazla tüketiminde olabileceği gibi kişnişin de aşırı tüketiminde bazı problemler meydana gelebilir. Kişniş fazla tüketimde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Güneş yanığı riskini artırabilir.

          **Hamilelerin kullanmamaları önerilir.**

        • 4

          YOĞURT İLE KİŞNİŞ TOHUMU

          Uyku öncesi tükettiklerimiz sağlıklı besinler, gece boyunca vücudumuzun onarılmasına yardımcı olabilir. Tüketimi önerilen besinler arasında yoğurt ilk sıralardadır. İçerisine kişniş tohumu da karıştırarak daha faydalı hale getirebilirsiniz.

        • 5

          KİŞNİŞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

          Kişniş çayı için gereken malzemeler,

          1 bardak kaynamış su,

          1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş,

          Yapılışı: 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ezilmiş kişniş tohumu ekleyin ve 10 dakika demleyin. Günde 1 bardak tüketebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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