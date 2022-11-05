Ülkemizde Karadeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Antalya çevresinde yetişen ıhlamuru, tüm aktarlarda bulmak mümkün. Hem ulaşımı kolay hem de faydaları saymakla bitmeyen ıhlamur, çay halinde her gün 1 bardak tüketildiğinde rahatsızlıklardan koruyor, hastalıklara şifa oluyor.