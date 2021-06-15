Bu nedenle Sonora, Babalar Günü'nü, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasının doğum günü olan 5 Haziran'da kutlanmasını talep etmiş ancak çalışmalar bu tarihe yetişemeyince bu özel gün, haziran ayının üçüncü pazar günü ilk kez kutlanmış. Günümüzde de milyonlarca kişinin kutladığı Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında etkinliklerle anılmaya başlanmış. Bu tarihten itibaren de babalara minneti ifade etmek için hediyeler veriliyor ya da çeşitli sürprizler yapılıyor. Biz de bu düşünceden yola çıkarak babalar için pek çok hediye seçeneğini bir araya getirdik. İşte her bütçeye uygun Babalar Günü hediye önerileri...