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Her bütçeye göre Anneler Günü hediyeleri

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, sonunda geldi çattı! Biz de bu sene 8 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için hediye seçeneklerini bir araya getirdik. İşte sizi "Anneler Günü'nde ne alsam?" sorusundan kurtaracak hediye seçenekleri

05.05.2022 - 15:12 | Güncelleme: YAŞAM

  • Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen, Anneler Günü, bu yıl 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hakları hiçbir zaman ödenmeyecek anneler için çocukları en büyük hediyedir. Güzel sözler söylemek, sarılıp öpmek anneleri mutlu etmeye yeter tabii ki. Ancak bu özel günde onları dünyanın en mutlusu yapacak pek çok hediye seçeneği de mevcut. Eğer annenize hediye almadıysanız doğru yerdesiniz. İşte Anneler Günü için hediye önerileri...

  • Taze Çiçek pink bubbles pembe güller, 155 TL

     

  • Godiva çikolata kutusu, 224 TL

     

  • Sosyopix anneye hediye kutusu, 190 TL

     

  • Lancome Monsieur Big maskara seti, 369 TL

     

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