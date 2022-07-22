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Hepsiburada’nın yönetiminde 1 Ocak 2023 tarihinde bayrak değişimi yaşanacağı açıklandı.

Şubat 2019’dan bu yana şirketin CEO’luk görevini yürüten Murat Emirdağ, kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla ayrılarak görevine Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO’luk görevini Amazon’un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal üstlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Nilhan Onal, Hepsiburada’ya katılmadan önceki yedi yıl boyunca Amazon’un Avrupa’da tüketici elektroniği, sigorta, giyim ve ayakkabı gibi kategorileri yönetmesinin yanı sıra, Amazon Nakliye (Amazon Shipping) şirketini de kurdu ve dünya liderliği görevini yaptı.

Onal, Amazon’dan önceki on yıl boyunca Procter&Gamble bünyesinde de gıda ve kozmetikten ev bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ve coğrafyada önemli yöneticilik rolleri üstlendi. Nilhan Onal birçok ödülünün yanı sıra, 2021 yılında Türkiye’nin dünyadaki en başarılı yöneticileri listesinde (H&S - Global Turks par Excellence) ve Avrupa’nın en önemli kadın teknoloji liderleri listelerinde yer aldı.

Atamayı değerlendiren Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, “Murat’ın Yönetim Kurulundaki yeni görevinde Hepsiburada’nın gelişimine stratejik katkılar sağlamaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyorum” dedi.

Nilhan Onal’a 1 Ocak 2023’te devralacağı görev için başarılar dileyen Doğan, “Nilhan’ın e-ticaret, lojistik ve ürün geliştirme konularında Fortune 500 şirketlerini de kapsayan 25 yıllık tecrübesinin ardından, Hepsiburada’nın yeni dönemine liderlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyorum. Hepsiburada’nın müşterilerine ve satıcılarına en iyi servisi sunma yolculuğunda Nilhan’ın güçlü deneyiminin yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.